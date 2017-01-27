Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda Araçlar Mahsur Kaldı

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, araçlar yolda kaldı.



Siverek ilçesinde öğle saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini attırdı. Gece saatlerinde yaşanan tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda çok sayıda araç da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.



Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde yaşanan kazada 21 GP 063 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan bir diğer kazada ise Diyarbakır'dan Mersin'e giden düğün konvoyunda yaşanan kazada ise 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. - ŞANLIURFA