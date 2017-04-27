Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Birecik ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplum" konulu konferans düzenledi.



Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferans Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerle başladı.



Nizip İlçe Müftüsü Osman Şekerci, yaptığı konuşmada Hz. Muhammed'in hayatından örnekler vererek toplumda güvenin önemini anlattı.



İlçe Kaymakamı Kadir Perçi de İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiği söyledi.



İslam'ın barış, huzur ve güven dini olduğunu anlatan Perçi, "Dünya kanla, acıyla, zulümle, adaletsizlikle bir buhranın içine düştü. Bu çıkmaz inanıyorum ki sevgili peygamberimizin yüzyıllar önce bize tebliğ ettiği barış, sevgi, merhamet ve adalet kavramlarının hakkıyla yeniden anlaşılmasıyla çözülecektir." dedi.



Konuşmaların ardından Şekerci'ye tablo ve çiçek takdim edildi.



-Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı



Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce (ASPİM) kadına yönelik şiddetle mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Valilik toplantı salonunda ASPİM İl Müdürü Hasan Bilici Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çalışmalar değerlendirildi.



Kadına yönelik haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları anlatan Bilici, yürütükleri çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun öneminden bahsetti.