Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle kantinlerde denetimler yapan zabıta ekipleri, eksikleri bulunan iş yerlerini uyardı.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, yaptığı açıklamada, belediye olarak halk sağlığını önemsediklerini belirterek, bu kapsamda denetimlerini sürdürdüklerini ifade etti.



Hijyen konusunda işletmecileri uyardıklarını anlatan Baydilli, bu konuda herkesin duyarlı olması istedi.



Akçakale Devlet Hastanesinin çalışmaları



Akçakale Devlet Hastanesi Başhekim Şehmuz Göz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Göz, makamında düzenlediği toplantıda, hastanenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Hastanede diyaliz ünitesinin kısa zamanda açılacağını belirten Göz, "Önceliğimiz vatandaşa hizmet. İlçe halkının ve bölgenin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek nitelikte, kaliteli bir sağlık tesisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İmkanlarımız dahilinde hem çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza güzel projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.



Viranşehir'de başarı öğrenciler ödüllendirildi



Viranşehir Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Temel Dini Bilgiler Sınavı'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kaymakam Ömer Çimşit, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Çimşit, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür sınavların önemini anlattı.



Törene, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve çok sayıda davetli katıldı.