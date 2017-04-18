Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Yılmaz, Üçgen Parkta düzenlenen halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi, çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Türkiye'de geleceğimizi ilgilendiren, hepimizin yarınlarını ilgilendiren çok önemli bir halk oylaması için insanlar sandık başına gitti. Halk oylaması çok düzgün, şaibesiz ve sükunet içerisinde, milletimize yakışır bir şekilde bitti. Öncelikle halk oylamasının sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Öyle inanmıyorum ki milletimiz, halkımız geleceğini oyladı. Tabi bu sonuçları iyi analiz etmek gerekiyor, bizim de kendimize çıkartmamız gereken bir pay vardır. Halkın gösterdiği istikamete yürürken özellikle bu seçim sonuçlarını da dikkate almak suretiyle siyaset ve hizmet etme anlayışımızı belirleme gibi bir zorunluluğumuz var. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da buna dikkat edeceğiz."



Yılmaz, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İl Emniyet Müdür Tipioğlu'ndan şehit yakınlarına ziyaret



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Tipioğlu ile beraberindekiler Atatürk Bulvarı'ndaki dernek binasında şehit yakınlarıyla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.



Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tipioğlu, devletin, milletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit olanları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, halkın huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz da devletin şehit yakınlarının yanında olması, şehit yakınlarına destek olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.