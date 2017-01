Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Siverek Belediyesi tarafından 10 okula fonksiyonlu fotokopi makinesi dağıtıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Belediye Başkanı Resul Yılmaz, okul ziyaretleri sırasında fotokopi makinesi talep eden okullarla ilgili çalışma başlattı. Belediye tarafından temin edilen 20 fotokopi makinesi okullara teslim edildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, yaptığı açıklamada, önceliklerinin ilçede eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.



Postacı, şöyle konuştu:



"Bilindiği gibi belediye başkanımızın eğitimci kimliği bulunuyor. Hizmetlerin en anlamlısı ve önemlisi insana yatırımdır. Eğitimi en üst düzeye çıkarmak gerektiğini her fırsata dile getiriyoruz. İlçemizin çeşitli semtlerinde bulunan 20 okulumuzun çok yönlü fotokopi makinesine ihtiyacı vardı. İlk etapta 10 makineyi okullarımıza teslim ettik. Bunun dışında ihtiyacı olan okullarımızı başvuruları halinde talepleri değerlendirilecek."



- Viranşehir'de Din Görevlileri İstişare Toplantısı



Viranşehir İlçe Müftülüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Ömer Çimşit, toplantıda yaptığı konuşmada din görevlilerine önemli sorumlulukları bulunduğunu söyledi.



Din görevlilerin her zaman topluma örnek olduğunu anlatan Çimşit, şunları ifade etti:



"Din görevlilerimize önemli görevler düşüyor. Mesai kavramı olmadan hizmet verdiğinizi biliyoruz. Sizlerden görev yaptığınız yerlerde örnek ve gençlere dokunarak onlara faydalı olmanızı bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz darbe kalkışmasında sergilediği tutum ve ifa ettiği görev çok önemliydi. Elinde her türlü silah olan bir terör örgütüne karşı, elinde silah olmadan ölmeyi göze alarak imanlı göğüslerini siper eden bu aziz milletin yanında duran Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeli 15 Temmuz'da tarihi bir görev ifa etmiştir. Aziz milletimizin dini hassasiyetlerini camilerden yükselen salavatlar ve dualarla güçlendirmişlerdir."