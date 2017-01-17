Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Harran'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İlçe Mille Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Dolaş'ın katılımıyla belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda okullardaki derslik ve diğer ihtiyaçlar ele alındı.



Demiroğlu, katılımcılara okullardaki derslik, öğrenci sayısı ve sorunları anlattı.



Kaymakam Ayca da, toplantıda okullardaki mevcut durumu ve sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.



Okullarda yaşanan sorunlarla ilgili alınacak tedbirleri de değerlendirdiklerini belirten Ayca, "İlçemizin farklı bölgelerindeki acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Harran Belediyesinin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Bu durum ilçemizin eğitimini çok olumlu etkiliyor. Bizlerle kurulan sıcak ilişki, hem eğitimde hem de halkı mutlu ediyorsa burada bir birliktelik ve memnuniyet var demektir." dedi.



Siverek'te gıda denetimi



Siverek Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçedeki kasapları denetledi.



Zabıtalar kasap pazarı ile mahalle kasaplarında satılan etleri inceledi.



Zabıta ekipleri, iş yerlerinde kaçak kesimle elde edilmiş 30 kilo ete el koyarken, bazı iş yerlerine de idari işlem yaptı.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, yaptığı açıklamada halkın sağlığının önemli olduğunu söyledi.



Denetimler sırasında iş yerlerinde eksiklikler bulunduğunu tespit eden Baydilli şöyle konuştu:



"Bu denetlemeler sonucunda maalesef bazı kasaplarda hijyen konusunda eksiklikler tespit edildi.



Bazı iş yerlerinde de kaçak kesilmiş ve kokuşmuş etlere rastlanmış, bu etlere el konulmuştur. El konulan kaçak etler imha edilerek, kaçak et satışı yapan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.



Denetimlerin amacı insanlarımızın sağlığıyla oynayanlara fırsat vermemektir. Son tüketim tarihi geçmiş ve mühürsüz etlerin satışının önüne geçmektir. Denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecektir."