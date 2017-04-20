Şanlıurfa'daki Uyuşturucu Operasyonları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bu senenin ilk dört ayında kentte 316 kilogram eroin, 2 ton esrar yakalandığını söyledi.



İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Polis Evinde düzenlediği basın toplantısında kentteki asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Amaçlarının suç işlemeden suçu önlemek olduğunu" belirten Tipioğlu, polis ve devletin görevinin, geleceğin emanet edileceği evlatların her türlü zararlı alışkanlıklardan, zararlı akımlardan korunması olduğunu ifade etti.



Uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tipioğlu, şunları kaydetti:



4 ayda 827 olaya müdahale



"Amacımız özellikle anne ve babalara mesajlar vermek farkındanlık yaratmak. Çocuklarını uyuşturucudan nasıl uzak tutacakları konusuna bilgilendirmek. Bu mücadelede basınımızın yanımızda ve destek vermesini istiyoruz. Onların desteği gücümüze güç katacak.



Yılın ilk 4 ayında 827 olaya müdahale edildi. 32 kişi için adli işlem yapıldı ve 240 kişi tutuklandı. Son 3 yıl içerisinde ise 10 bin 300 kişiye işlem yapıldı. Bunlardan bin 700 kişi tutuklandı. 2017 yılının ilk 4 ayında eroin olarak 316 kilogram 187 gram, 2 ton 300 kilogram esrar yakalandı.



Uyuşturucu ile mücadele



15 bin 350 adet extacy hap. Bununla birlikte 3 yıl içinde 515 kilogram eroin 16 tona yakın esrar, 4 ton kenevir bitkisi, 41 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede hız kesmeden devam ediyor.



Amacımız aileleri bilgilendirmek, iyi alışkanlıklar da kötü alışkanlıklar da arkadaş ortamında kazanılır. Bizler anne ve babalara çocuklarıyla ilgilenmeleri ve takip etmelerini istiyoruz. Bu korucuyu hekim gibi önleyici polisliktir.



Amaç suç işlenmeden önüne geçebilmek



Yani evladımız çoluk çocuğumuz uyuşturucuya bulaşmadan önlem alınması en doğrusudur. Bu bizim polislik anlayışımızın temeli budur. Bizler suç işlemeden önlemeye çalışıyoruz, bu gayretin içerisindeyiz."



Emniyet kurumu olarak üzerilerine düşen görevi eksiksiz yapmaya çalıştıklarını dile getiren Tipioğlu, Şanlıurfa'da huzur ve güvenin olmasının şehirde yaşayan herkese pozitif katkı sağladığını da sözlerine ekledi.