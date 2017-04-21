Şanlıurfa'daki Terör Saldırısı

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, saat 16.30 civarında Suruç Devlet Hastanesi yanında bomba yüklü bir aracın patladığı belirtildi.



Açıklamada, saldırgana ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"23 Nisan ve 1 Mayıs etkinliklerini kana bulamak isteyen terör örgütü mensuplarınca hazırlanan bomba yüklü ve içerisinde bir teröristin bulunduğu araç, Suruç Devlet Hastanesi civarında patlamıştır. Meydana gelen patlama sonrası araçta bulunan bir terörist etkisiz hale gelmiştir. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."