Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 9'u daha tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı iddiasıyla 11 Ocak'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Şanlıurfa'da 11 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 33 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 18'i ise daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Şanlıurfa'daki Terör Propagandası İddiası
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 9'u daha tutuklandı.
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 9'u daha tutuklandı.