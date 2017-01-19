Şanlıurfa'daki Terör Propagandası İddiası

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 18'i tutuklandı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kent merkezi ve ilçelerde 11 Ocak'ta, 26 kişi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.