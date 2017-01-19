Şanlıurfa'daki Terör Propagandası İddiası

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa'daki Terör Propagandası İddiası

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 11 Ocak'ta, 26 kişi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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