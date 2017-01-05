Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 zanlı daha adliyeye gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden 64'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 91 kişiden 37'si tutuklanmıştı.