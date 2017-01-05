Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü daha tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.



Terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 61 kişiden 24'ü tutuklanmıştı.