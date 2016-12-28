Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen silahların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyuna ateş açılması olayının yanı sıra bir muhtarın ve bir polis memurunun şehit edildiği saldırılarda da kullanıldığı tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Viranşehir ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 3 hafta önce yapılan istihbarat çalışmasında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 4 örgüt mensubunun eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.Operasyonda, "Erol Özgezer, Süleyman Ersu, Nesibe Timurtaş ile Behiye Tekin" isimli teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin kaldığı evde ele geçirilen bir roketatar ve çok sayıda başlık, birer AK-47 kalaşnikof, M-16 tüfek, 4 tabanca, 5 el bombası, A4 patlayıcı, patlayıcı için anahtar ve saniyeli fitil, 2 hücum yeleği, bir çanta ve notlarla çok sayıda silah mühimmatın balistik incelenmesi yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, uzun namlulu silahların balistik incelemesinde geçen yıl Siverek ilçesinde bir polis memurun ve bir muhtarın şehit edilmesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konvoyunu ateş açılması olaylarında da kullanıldığının belirlendiği vurgulandı.Viranşehir ilçesinde 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda polisin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilen bir evde, terör örgütü PKK üyesi 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.