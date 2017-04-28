Şanlıurfa'daki Saldırıya Misliyle Karşılık Verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan bir karakola Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden havan mermisiyle düzenlenen saldırıya verilen karşılık sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan bir karakola Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden havan mermisiyle düzenlenen saldırıya verilen karşılık sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine Suriye'den PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden teröristlerce havan mermisiyle düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulduğu ve bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA