Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 70. kilometresinde buzlanma nedeniyle aralarında tır, kamyon ve otomobilin bulunduğu 12 araç kaza yaptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.



Kaza nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.



Karayolu ve trafik ekiplerinin yoldaki araçları kaldırma çalışması devam ediyor. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanılıyor.