Şanlıurfa'da Zara konseri



ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Zara konseri düzenlendi. Rabia Meydanı'nda düzenlenen Zara konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla konsere gelen vatandaşlar Zara'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, Şanlıurfalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sanatçı Zara'ya Mırra takımı hediye etti.