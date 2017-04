Şanlıurfa'da yöresel yemekler sergilendi



ŞANLIURFA'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri sergilendi.



Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Müzesinde kentin yöresel yemekleri sergilendi. Müzedeki yemek sergisini Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, eşi Pervin Tuna, ile çok sayıda davetli katıldı. Semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin sergilendiği yemek fuarında hazırlanan yemekler bir saatte tükendi. Yöresel yemeklerin kentin kültürel zenginlikleri olduğunu, Adana ve Gaziantep'in yemek kültürünü Şanlıurfa'dan aldığını ifade eden Vali Tuna, şunları söyledi.



'İlk defa Şanlıurfa mutfağını ilçeleriyle beraber komple bir arada görme imkanına kavuştuk. Zengin mutfak olmanın karşılığı biraz zahmet gerektiriyor. Şanlıurfa'ya ve yöreye mahsus yemekler yaşatılıyor. Kaybolmaya yüz tutan yemeklerde var. Günümüzde birçok zahmetinden dolayı hanımların bazı yemekleri yapmadıkları biliniyor ve bu yemeklerin unutulmaması ve turizmle ilgili olarak turizm alanlarında yaşatılması önemlidir. Mesleki yeterliliğe sahip kişilerin bu sektör ve bu işten geçim sağlaması potansiyeli çok yüksektir. Gastronami turizmi kapsamında biz şu an turizm master planları çalışmaları içerisinde bunu da değerlendiriyoruz. Göçlerle başka yerlerden gelen insanlar buraya kendi kültürlerini de getiriyorlar. Anadolu'nun her tarafı göçlerle büyümüş, gelişmiş ve kalkınmıştır. Herkes kendi kültüründen bir şey getirmiştir. Yoksa tek bir hak olsaydı ve kültür olsaydı ne mutfak gelişirdi ne de başka örf ve adetler gelişirdi. Adana'nın sahip olduğu mutfak kültürü, Gaziantep'in geliştirdiği ve sahip olduğu mutfak kültürü temellerini Şanlıurfa'dan almış ve bu aslında belli ve biliniyor.?