Şanlıurfa'da Yöresel Lezzet Şöleni

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yöresel tatlar, yerli ve yabancı konuklara ikram edildi.



Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kentteki kaymakamlıklar ve belediyelerin iş birliğiyle tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Şanlıurfa Müze Kompleksi bahçesinde yemek şöleni düzenlendi.



Kentteki kadınların hazırladığı, aralarında zerde, borani, çağla aşı ve kenger kavurmasının da bulunduğu yaklaşık 50 çeşit lezzet, kurulan stantlarda yerli ve yabancı konukların beğenisine sunuldu.



Yöresel lezzetlerin tadına bakmak isteyenler, zaman zaman stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile eşi Pervin Tuna da stantları dolaşarak, yapılan yemekler hakkında bilgi alıp, tatlarına baktı.



- "Turistlere bu kültürü sunacağız"



Vali Tuna, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent mutfağının dışarıdan göçlerle zenginleştiğini, medeniyetlere beşiklik eden Şanlıurfa'nın ciddi bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.



Kente ve bölgeye has lezzetlerin turistik tesislerde yerli ve yabancı konuklara ikram edilmesine yönelik hazırlık çalışması yaptıklarını vurgulayan Tuna, bu kapsamda ilgililere eğitim verilmesinin planlandığını kaydetti.



Kentin yemek kültürünü tanıtacaklarını anlatan Tuna, "Yemeklerimizi, yeni tasarımlarla çeşitlendirerek güzel bir sunum haline getirmemiz gerekiyor, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak gerekiyor. Hep birlikte çalışacağız, yerli ve yabancı turistlere bu kültürü sunacağız. Katıldığımız fuarlarda bunları tanıtacağız. Bu, dönüş olarak Şanlıurfa'nın milli gelirini yükseltecek, bu ilin ürünlerine talebi artıracak." diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kentin sahip olduğu gastronomi kültürünü turistlere bir kez daha göstermek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Aslan, birçok yemeğin de stantlarda yer olmadığından sunulamadığını söyledi.



Ziyaretçilere kuzu dolması ikram eden Nesrin Özkan ise halkın uzun zamandır tadamadığı yemeğin kısa sürede tükendiğini anlattı.



İkramların tadına bakan Diyarbakırlı Ali Öztekin, etkinliğin güzel geçtiğini, en çok zerde ve çiğ köfteyi beğendiğini kaydetti.