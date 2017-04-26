Şanlıurfa'da Yıkım Gerginliği 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da tapu ve ruhsatı bulunmayan 21 gecekondu, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, görevlilere direnen 3 kişi gözaltına alındı.



Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde daha önceden tebligatla uyarıda bulunduğu Selçuklu Mahallesi'ndeki 21 gecekondunun yıkımı için bölgeye gitti. Yıkım dolayısıyla çok sayıda çevik kuvvet polisi, zırhı araçlarla yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve yıkım ekipleri, iş makineleriyle yıkıma hazırlanırken, kaçak yapı sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Evlerini tahliye etmemek için vatandaşların direnmesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.



Tahliye sırasında polis ve zabıtalarla tartışan ve yıkıma karşı çıkan 3 kişi gözaltına alınırken, bazı vatandaşlarda evlerinden çıkardığı buzdolabı ve eşyalarını tekmeyle yere yuvarlayarak yıkım ekibine tepki gösterdi. Yıkım sırasında ekmek bıçağıyla direnen bir kadın ise güçlükle evden uzaklaştırıldı. Kadın ve çocukların gözyaşları arasında izlediği yıkımda kaçak olduğu belirtilen 21 meskenin yıkımı gerçekleştirildi.