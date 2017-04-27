Şanlıurfa'da Yeğenini Öldüren Kişi İstanbul'da Yakalandı

Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl yeğenini öldürerek kayıplara karışan şahıs İstanbul'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Murat A., yeğeni Mustafa I. ile tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa I., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat A. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesinde özel olarak oluşturulan ekip, Murat A.'nın sahte kimlikle İstanbul'da bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. İstanbul'a giden özel ekip, Murat A.'yı saklandığı adrese yaptığı operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Şanlıurfa'ya getirildikten sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA