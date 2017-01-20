Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılara Kıyafet Yardımı

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunca, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelere kıyafet dağıtıldı.



Sığınmacılara hizmet amacıyla kurulan platform tarafından Suriyeli çocuklara yardım etkinlikleri kapsamında, Harran ilçesinde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan 300 kişiye yardımda bulunuldu.



Minibüslerle Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Yardım Mağazası'na getirilen ve büyük bölümünü kadın ile çocukların oluşturduğu sığınmacılar, gönüllülerin de yardımıyla kendilerine uygun ayakkabı ve giysi seçti.



Suriyeliler yemek yedikten sonra araçlarla yeniden çadırlara götürüldü.



Platformun mağaza sorumlusu Veysel Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli ilçelerdeki konaklama tesislerinde kalan sığınmacı çocukların tamamına ulaştıklarını belirtti.



Mağazanın sığınmacıların hizmetinde olduğunu anlatan Toprak, "Amacımız ihtiyaç sahibi herkes ulaşmak. Yaklaşık 2 yıldır bunun için mücadele veriyoruz. Allah'a şükür, başta çocuklar olmak üzere binlerce kişiye ulaştık. Son bir haftadır, zor durumda yaşamını sürdüren ve kendi kurdukları çadırda kalan ailelerle ilgili çalışıyoruz, Şimdiye kadar büyük çoğunluğunu çocukların oluştuğu bin kişiye yardım dağıttık. Çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.



Yardım alan sığınmacılardan Sattuf el-Fehed ise yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldiklerini ve kendi kurdukları çadırda yaşamaya çalıştıklarını belirterek, yardımlardan dolayı ilgililere teşekkür etti.