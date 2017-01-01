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Şanlıurfa'da Yangın Çıkan Evde 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Şanlıurfa'da Yangın Çıkan Evde 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Şanlıurfa'da Yangın Çıkan Evde 10 Kişi Dumandan Etkilendi

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Şanlıurfa, Yangın, Urfa
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