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Şanlıurfa'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve yaklaşık 200 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve yaklaşık 200 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma tarafından Kömağıl Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve yaklaşık 200 adet mermi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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