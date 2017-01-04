Şanlıurfa'da Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve yaklaşık 200 mermi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma tarafından Kömağıl Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve yaklaşık 200 adet mermi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA