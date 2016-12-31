Şanlıurfa'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu baskınında 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcısı A.K.'nın kaldığı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskıda 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda, uyuşturucu satıcısı A.K., gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA