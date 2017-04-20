Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırda 331 kilogram esrar ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir tırı durdurdu.



Yapılan aramada tırın özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 331 kilogram esrar bulundu.



Kimliği açıklanmayan tır sürücüsü, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen şüphelinin doğu illerinden aldığı uyuşturucuyu Gaziantep'e götürmeye çalıştığı öğrenildi.