Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 43 paket eroin, 3 paket metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Süleymaniye ile Dedeosman mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda satışı hazır küçük paketler halinde 43 paket eroin, 3 paket metamfetamin ele geçirildi.



Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.