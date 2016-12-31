Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.



Ekipler, adreste yaptığı aramada poşet içerisinde 5 kilo 500 gram esrar buldu.



Evde bulunan A.K, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.