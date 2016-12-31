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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada poşet içerisinde 5 kilo 500 gram esrar buldu.

Evde bulunan A.K, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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