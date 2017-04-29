Şanlıurfa'da Uçurtma Şenliği

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen uçurtma şenliğine çocuklar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mesire alanında düzenlenen etkinlikte çocuklara uçurtma ile döner ve ayran ikram edildi.



Çocuklarla uçurtma uçuran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, amaçlarının çocukların eğlenmesi ve zamanını güzel geçirmesi olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de etkinlikle kendilerinin de çocukluklarını yaşadığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.