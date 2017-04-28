Şanlıurfa'da Üç Dilde "Sabır Duası"

Şanlıurfa'da "Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri" kapsamında Türkçe, Arapça ve Kürtçe "sabır duası" okundu.



Eyyübiye Belediyesi tarafından Hz. Eyyüp Peygamber Camisi bahçesinde üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe tarafından üç dilde sabır duası edildi.



Daha sonra bahçeye kurulan stantlarda, 5 bin kişilik "sabır pilavı" ve zerde tatlısı dağıtıldı.



Vali Güngör Azim Tuna, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı. Vatandaşlar, stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Tuna, yaptığı açıklamada, Hz. Eyyüp peygamberin sabır timsali olduğunu, makamının Şanlıurfa'da bulunmasının hem bölge hem de Türkiye için önem taşıdığını söyledi.



Ekinci de etkinlikle kentin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.