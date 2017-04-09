Şanlıurfa'da, Türk Yıldızları Gösterisi Nefes Kesti

ŞANLIURFA'da, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri nefes kesti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından eski havaalanında gösteri düzenledi. Gösteriyi, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaş izledi. 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisi, izleyenlerin beğenisini kazandı. Harran Ovası üstünde uçan uçakların gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri ilgiyle izlendi. Etkinlikler kapsamında 7 bölgeden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü gösteriler sundu.



Türk Yıldızlarının, Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'da çok güzel bir gösteri izledik. Türk Yıldızları ülkemizin gururudur. Son 2 yıldır çok güzel gösteri sundular. Şehitlerimize bu güzel toprakları bizlere kanı pahasına bizlere veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Gösteriye yoğun bir ilgi vardı. Kurtuluş bayramı etkinliklerimiz çeşitli gösterilerle devam edecektir" dedi.



- Şanlıurfa