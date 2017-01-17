Şanlıurfa'da Trafo Yangını

Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'ndeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden vatandaşlar durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.