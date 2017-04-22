Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 63 HC 517 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolunun 20. kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında Halil Türüz'ün kullandığı 10 LF 221 plakalı ticari araçla çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile ticari araçta bulunan İbrahim, Emine, Fevzi ve İsmail Türüz yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.