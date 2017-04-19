Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



İshak Demir yönetimindeki 27 DM 682 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Altınhöyük Mahallesi kavşağında İsmail Ova idaresindeki 15 SF 134 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler İshak Demir ve İsmail Ova ile Demir'in aracında bulunan Mehmet ve Aysel Demir yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı.



İshak ve Mehmet Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.