Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yapan ve ismi öğrenilemeyen 31 R 4068 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan, ardından taklalar atan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA