Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Halil A'nın kullandığı 63 ES 650 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır çevre yolunda Ramazan Yusuf Can idaresindeki 63 M 2491 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosikletli Can ile beraberindeki Hasret Seray yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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