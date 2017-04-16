Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



İbrahim Halil A'nın kullandığı 63 ES 650 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır çevre yolunda Ramazan Yusuf Can idaresindeki 63 M 2491 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Kazada motosikletli Can ile beraberindeki Hasret Seray yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.