Şanlıurfa'da Trafik Kazası : 1 Yaralı

Haliliye ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Numan B'nin kullandığı 63 VK 277 plakalı otomobil, Veysel Karani Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'nde Hasan C. yönetimindeki 63 YD 073 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan C. yaralandı.



Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.