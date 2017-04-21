Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da takla atan hafif ticari araçtan taşlık araziye fırlayan kadın hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova-Halfeti yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Abdurrahman S.'nin kullandığı 33 N 6791 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtan kayalık araziye fırlayan Zeynep Senel hayatını kaybederken sürücü ye yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken talihsiz kadının cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA