Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da bir aracın motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 35. kilometresinde Hikmet Doğan'ın kullandığı 27 Y 3449 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletin arkasındaki ismi belirlenemeyen kişi ise yaralandı.



Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis, aracıyla kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.