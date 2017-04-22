Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da bir aracın motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da bir aracın motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 35. kilometresinde Hikmet Doğan'ın kullandığı 27 Y 3449 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletin arkasındaki ismi belirlenemeyen kişi ise yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, aracıyla kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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