Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki M.S.S. idaresindeki 63 F 2578 plakalı otomobil, Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından demir korkuluklara çarptı.



Kazada, sürücü ile yanında bulunan B.İ. ve A.A. yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.İ'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Ehliyetsiz olan sürücü M.S.S'nin babasından izinsiz olarak otomobili kullandığı ve kaza sırasında başka araçlarla yarış yaptığı ileri sürüldü.



Otomobil motosikletle çarpıştı



Harran ilçesinde meydana gelen kazada ise Hümeyda T. yönetimindeki 27 DK 033 plakalı otomobil, Harran-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 TB 266 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan İsmail Kırmızıdaş yaralandı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.