Şanlıurfa'da Torbacı Operasyonu: 2 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.



Narkotim Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye ve Dedeosman Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Mahallelerde çalışma yapan polis, 2 şüpheliyi üzerlerinde satışa hazır 43 paket eroin, 3 paket metamfetamin ve satıştan elde edilen 855 lira ile gözaltına aldı. Sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



- Şanlıurfa