Şanlıurfa'da Toplu Taşımada Yeni Uygulama

Toplu taşımada son 4 yılda, en iyi uygulama, en iyi teknoloji kullanımı, hizmet kalitesi ve erişilebilirlik dallarında uluslararası ödüle layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, rol model olmaya ve yenilikleri getirmeye devam ediyor.



Büyükşehir belediyesi halka daha iyi hizmet vermek için plansız gelişen ve topoğrafyası düzgün olmayan bölgeler ile yolları dar olan yerleşim alanlarında toplu taşıma ihtiyacının giderilmesi amacıyla kısa ring hatlarını devreye koydu. Ulaşım daire başkanlığı mevcut toplu taşıma sistemine ek olarak alçak tabanlı engellere uygun daha küçük araçlarla vatandaşların toplu taşıma ihtiyacını karşılayacak çalışmayı başlattı.



Uygulama Mance ile Dedeosman Mahallerinde hizmette girdi. Ulaşım hizmetini en iyi şekilde sunmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her detayın üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, yeni hattın hayırlı olmasını diledi.



Son olarak yapılan düzenlemeler ve yeni hatlarla günlük yolcu taşıma kapasitesini yükselten büyükşehir belediyesi bu çerçevede günlük 330 araçla günde yaklaşık 190 bin yolcuya hizmet veriyor. Yıl içerisinde alınacak 60 araç ile taşıma kapasitesi arttırılarak daha konforlu bir taşımacılık hizmeti verileceği de belirtildi. - ŞANLIURFA