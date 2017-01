Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz." dedi.



Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rabia Meydanında olduklarını anımsatarak, Rabia'nın dört unsuru olduğunu, bunların tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunu söyledi.



Hiçbir vatandaşın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inandığını belirten Erdoğan, "Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini sürekli körükleyenler emin olun en çok düşmanlığı ve bunun istismarını yaptıkları o kesime yöneliyorlar. Bölücü terör örgütü en büyük kıyımı, en büyük zararı, istismarını yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerimize vermiştir." diye konuştu.



"Bizim topraklarda kalma diye bir niyetimiz yok"



"Bu bölücü terör örgütü Kürt vatandaşlarımıza ne kazandırdı, kazandırdığı bir şey var mı?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"FETÖ gibi, DEAŞ gibi örgütlerin en büyük zararı mütedeyyin kesimlere olmuştur. Biz bu tezgahı deşifre ettik, ortaya çıkardık, her fırsatta dile getirdik. Onun için bizden çok rahatsız oluyorlar, ellerinde gelse bir kaşık suda boğacaklar. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz, 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Ama bizim topraklarda kalma diye bir niyetimiz yok, o toprakların sahibi oradaki bizim Arap, Kürt kardeşlerimizdir, sahipler orada kalsınlar ama terörist olmasınlar."



Aynı oyunun Irak'ta da sergilendiğine dikkati çeken Erdoğan, ülkenin bir mezhep çatışmasının içine çekilmeye çalışıldığını, orada da bir Pers milliyetçiliği olduğunu, aslında bunların olmaması gerektiğini söyledi.



Müslümanlıkta ırkçılığa yer olmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Rabbim bizleri kavimlere ayırmış ama birbirimizle iyi tanışalım, kaynaşalım diye. Allah katında en yüce olanı hangisi? Allah'a en yakın olanıdır, ölçü bu. Biz müdahale edince, Irak'ın egemenlik hakları denilerek, sahadan çıkarılmak istendik. Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizin yeniden güvene, huzura, istikrara kavuşmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte bize destek verirse dost olduklarını anlarız, destek vermezlerse kendi imkanlarımız ile yola devam ederiz."



-"Çok acı çektik"



"Türkiye'nin 2013 yılından beri yaşadıklarını yaşayıp da hala ayakta kalacak, yoluna dimdik devam edecek dünyada başka bir ülke ve toplum var mıdır bilmiyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Çok acı çektik, çok sıkıntı yaşadık, çok kayıplar verdik ama aynı zamanda tarihte eşine pek az rastlanacak bir başarı hikayesi de ortaya koyduk. Demokrasi ile güvenlik hassasiyetlerinin birlikte muhafaza edilebileceğini gösterdik, büyümeyi feda etmeden terörle mücadele edilebileceğini gösterdik, uluslararası alanda ilişkileri koparmadan da hakkımızı, hukukumuzu savunabileceğimizi gösterdik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, terör örgütleri üzerine geldiğinde çekilmediğini, mücadeleyi tercih ettiğini, darbeciler karşısında geri çekilmediğini, darbecilerin yakasına yapıştığını, ekonomik saldırılar karşısında imkanlarını seferber ederek, destansı bir mücadele başlattığını dile getirdi.



Erdoğan, "Biz millet-i İbrahim, böyle millet-i İbrahim olmak kolay değil, işte bu milletin ruhunda, kökünde bu var. Elbette bu mücadelenin bir bedeli olduğunu biliyoruz ama şu gerçeğin de farkındayız, bugün bu bedeli ödemezsek yarın bize dünyayı dar ederler." dedi.



"Bu ülkeyi yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir"



"Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz var mı? Bizim bu bayrağından gölgesinden başka sığınacak yerimiz var mı?" sorularını yönelten Erdoğan, "Bazıları kendilerine Avrupa'yı, Amerika'yı, başka yerleri yurt yapmayı düşünüyor olabilir ama şahsen benim ve çok iyi biliyorum ki, 80 milyon vatandaşımın hiçbirinin geleceğini bu ülke dışında kurmak gibi bir hayali, bir düşüncesi yoktur. Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi ve bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin güce yetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Şanlıurfa'da bin 700 yataklı şehir hastanesi kurulacak



Yatırım bedeli 600 milyon lirayı bulan 58 kalem eser ve hizmetin bugün toplu açılışının gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 800 yataklı devlet hastanesinin de açılışının yapıldığını aktardı.



Erdoğan, ekranlardan hastanenin görüntüleri gösterildiği esnada, "200 yataklı hastaneden Eyyübiye'deki 800 yataklı modern eğitim ve araştırma hastanesine geçiyoruz. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun diyorum ama yetmez. Bu kardeşinizin bir ideali, hedefi vardı. 14 yıl önce önce büyükşehirlerde sonra diğer şehirlerde 'Şehir hastaneleri kuralım' demiştim. Şimdi Şanlıurfa'nın merkezinde bir de bin 700 yataklı bir şehir hastanesine başlıyoruz. İhalesi yapıldı, inşaatı başlıyor. Öyle zannediyorum ki, 2-3 yıl içerisinde hastanemiz de biter ve ondan artık Şanlıurfa'nın sağlık diye bir sorunu olmayacak. Modern bir şehre işte bu tür hastaneler yakışır." ifadelerini kullandı.



Alanda toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz. Biz bu millete aşığız. Biz bu milletin, bu vatanın dertlisiyiz. Laf ola beri gele değil, iş ola hizmete gele. Bunu yapıyoruz." diye konuştu.



Erdoğan, Şanlıurfa'nın ilçelerinde çeşitli sağlık yatırımlarının, 440 dersliğe sahip 20 ilkokul, ortaokul ve lisenin inşaatının tamamlandığını bildirerek, bugün açılışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.



Harran Üniversitesinde yapımları tamamlanan araştırma laboratuvarı, araştırma-geliştirme merkezinin de açıldığını ifade eden Erdoğan, ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumunun Osmanbey Kampüsü'nde bin kişilik, Birecik'te de 300 kişilik iki ayrı öğrenci yurdunun açılışının bugün gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Erdoğan, toplu açılış kapsamında, TOKİ'nin Harran'da tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettiği 74 konut ve bir caminin, 12 kilometrelik Şanlıurfa-Güneybatı Çevre Yolu'nun, restorasyonları tamamlanan Siverek'teki Hacıömer Camii ile Çarmelik Kervansarayı'nın bulunduğunu bildirdi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarına değinen Erdoğan, bu kapsamda asfalttan köprülü kavşaklara, atık su arıtma tesislerinden parklara kadar 176 milyon liralık yatırımların da açılışlarının yapıldığını belirtti.



Konuşmasının sonunda yatırımların Türkiye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve emeği geçen tüm kişi, kurumları tebrik etti.



Notlar



Açılış töreninin yapıldığı Rabia Meydanı'nda tören öncesi Haliliye Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.



Meydanda, "Dik dur eğilme Şanlıurfa hep seninle", "Asım'ın nesli ve Akif'in sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz", "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart ve afişler dikkati çekti.



Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve milletvekilleri de katıldı.



Konuşmanın ardından Erdoğan ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle, yapımı tamamlanan eserler hizmete alındı.



Erdoğan, konuşması sırasında ikindi ezanı okunması üzerine ezan bitene kadar bir süre bekledi.



Alandaki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık sık alkışladı.



Meydandaki halk "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye slogan attı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılışı töreni sonrası Valiliğe geçerken güzergahı üzerinde bulunan bir restorana girerek bir süre burada kaldı.



(Bitti)