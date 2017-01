Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle durmak yok, şehitlerimiz var, canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik ve onları da tepeliyoruz, tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus'a girdik mi? Girdik. El Rai'ye girdik mi? Şu anda El-Bab'ı kuşattık mı? Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın." dedi.



Erdoğan, Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kendisinin kazandığını, bu sebeple de 'Şanlı' sıfatını aldığını anımsattı. Erdoğan, "Bugün de Şanlıurfa Türkiye'nin terörle mücadelesinde en önde yer alan bölgesindeki insani krizler karşısında sergilediği duyarlılıkla dünyanın en büyük ödüllerine ziyadesiyle layık bir şehrimizdir." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 Temmuz ayından bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerin, polisin şehit olduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz, FETÖ ihanet çetesi mensuplarının karşısına kahramanca dikilip şehadet makamına ulaştı. Bir kez daha tüm şehitlerimizle birlikte Şanlıurfalı şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda karşımda 4 şehidimizi daha görüyorum, bunların 3 tanesi de Dolmabahçe'deki stadın orada şehit olan kardeşlerim." dedi.



Şanlıurfa'nın ağıtlarından "Urfalıyam dağlıyam, bahçeliyem bağlıyam, ben yürekten vuruldum, ciğerimden bağlıyam" dizelerini okuyan Erdoğan, Şanlıurfalıları ve 79 milyon vatandaşı yüreğinden vuranların, ciğerinden dağlayanların hak ettikleri cezalara çarptırıldıklarını ve çarptırılmaya da devam edileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öyle durmak yok, şehitlerimiz var, canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik ve onları da tepeliyoruz, tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus'a girdik mi? Girdik. El Rai'ye girdik mi? Şu anda El-Bab'ı kuşattık mı? Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Aynı şekilde Kandil'de, Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış, kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler, bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar, bunun bedelini ödeyecekler."



Şanlıurfalıların Suriyelileri topraklarında misafir etmesine ilişkin de Erdoğan, "Şanlıurfa nüfusunun neredeyse dörtte biri kadarını yarım milyona yakın Suriyeli göçmeni topraklarında misafir ederek onlara ev sahipliği yaparak, tüm dünyaya siz var ya siz, insanlık dersi verdiniz. Bunu Batı yapamadı. Sizin her biriniz batıya meydan okudunuz, dediniz ki 'biz ensarız ve muhacirleri bağrımıza bastık', onlarla bir tas çorbayı paylaştınız, onun için ben nasıl 15 Temmuz'da milletimle iftihar ettiysem, şimdi de işte bu ensar olan Şanlıurfalı kardeşlerimle Hataylı, Gaziantepli, Kilisli kardeşlerimle tüm milletimle iftihar ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Şanlıurfa'nın sıradan bir şehir olmadığını, Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı, tevekkülüyle Hazreti Eyüp aleyhisselamın en büyük musibetlere maruz kaldığındaki sabrıyla yoğrulmuş bir şehir durumuda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bugün de aynı metaneti ortaya koyan bir kutlu belde olduğunu söyledi.



Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında "Bana Allah kafidir, o ne güzel bir vekildir" dediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet bugün biz de ülke ve millet olarak, yaşadığımız sıkıntılar karşısında aynısını söylüyoruz. Halil İbrahim bereketinin, Eyüp Peygamber sabrının diyarı Şanlıurfa, 1920'de düşmanı bağrından söküp atarak, Kurtuluş Savaşımızın zafer müjdecisi olmuştur. Bugün de Şanlıurfa, teröre, terör örgütlerine karşı ortaya koymuş olduğu bu dirayetli duruşuyla Suriyeli kardeşlerine sahip çıkmada gösterdiği fedakarlıkla 2023'ün büyük Türkiyesinin müjdesini veriyor." diye konuştu.



Erdoğan, "Şanlıurfa sağlam durdukça, Allah'ın izni ve yardımıyla Türkiye terör örgütlerinin de üstesinden gelir. Suriye'deki sıkıntıların çözümünde de başarılı olur. İşte o zaman Şanlıurfa şanına şan katmış olarak gönüllerdeki yerini daha da sağlamlaştıracaktır." dedi.



Bu mübarek topraklarda tek bir teröristin, tek bir terör örgütünün barındırılmayacağına inandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türkiye'yi çevremizde gördüğümüz ülkeler gibi kardeş kavgasıyla tutuşturup yakmak, yıkmak, yok etmek isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği kardeşlik cevabı bir kez daha inanıyorum ki tarihe geçecektir. Bu ülkenin, ancak 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaşı birlikte hareket edebildiğinde var olabileceğini, şöyle bir etrafımıza baktığımızda tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz, bütün bunlara rağmen bu aziz milleti 'Arap' diyerek, 'Kürt, Türk' diyerek, 'Sünni, Alevi' diyerek, 'şu veya bu kesimden' diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır."



Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum, Yunus'un diliyle 'biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik'. Biz siyah, beyaz ayırmadık, 'şu kavimden bu kavimden' demedik, Allah için sevdik, onun için bu oyuna gelmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



