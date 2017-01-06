Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bize masada müttefik görünüp sahada münafıklık, sahte dostluk yapanlara ihtiyacımız yok." dedi.



Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rabia Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde, Şanlıurfa'ya önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.



Kentteki sulama sorununa değinen Çelik, 3 yıl içerisinde sorunun Şanlıurfa gündeminden kaldıracaklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadenizli olduğunu anımsatan Çelik, "Horon dik oynanır. Allah'a şükür bizim Cumhurbaşkanımız dimdik. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyeceğini ilk gün söyledi ve yola çıktı. Allah'a şükür dimdik yoluna devam ediyor. Şanlıurfalılar, dimdik duran Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duruyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca sadece bunla kalmıyorsunuz namerde karşı da dimdik duruyorsunuz. O yüzden her türlü teşekküre layıksınız." diye konuştu.



Milletin sabrını kimsenin sınamaması gerektiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:



"Kimse bu milletin sabrını zorlamasın. Şanlıurfalıların sabrını zorlamayın. Bize masada müttefik görünüp sahada münafıklık, sahte dostluk yapanlara ihtiyacımız yok. Millet bu devleti kurdu ve 15 Temmuz'da da bu devlete nasıl sahip çıktığını hep beraber gösterdi. FETÖ'ye, PKK'ya karşı dik duracak mıyız? Terör örgütlerine karşı dik duracak mıyız? Can Allah'tan. Canımız gider ama vatanımızdan bir çakıl taşı vermeyiz. Bunu herkes bilsin."