Şanlıurfa'da Terör Propagandasına Tutuklama
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde yüksek sesle terör örgütü PKK'yı öven müzik çalan Turgay Ö. ile Abdullah Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa adliyesine sevk edilen şüpheliler, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.