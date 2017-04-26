Şanlıurfa'da Terör Örgütü Propagandasına 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen polis, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle Eyyübiye Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Mehmet Y., Mikail T., Hayrettin E. ve Ziya B. gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA