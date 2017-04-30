Şanlıurfa'da Terör Örgütü Pkk/pyd Şüphelisi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Bilece Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde sınır hattında bir kişi fark etti.



Ekiplerce gözaltına alınan ve ismi Salih Müslim (35) olduğu belirlenen kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.