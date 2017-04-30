Şanlıurfa'da Terör Örgütü Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Örgütü Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri çevresinde şüpheli birini fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Fehed El Türki (30) isimli şüpheliyi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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