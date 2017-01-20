Şanlıurfa'da Terör Örgütlerine Operasyon - 17 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ, El-Nusra ve Fetih El Şam üyesi oldukları iddiasıyla 17 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ, El-Nusra ve Fetih El Şam üyelerinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü DEAŞ, El-Nusra ve Fetih El Şam üyesi olduğu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap, Fetih El Şam'ın sözde bayrağı, kalaşnikof, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerini önlemeye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sorgularına başlandı.