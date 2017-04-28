Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü Nusret Cephesi mensubu oldukları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda R.A. ve V.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.